O número de crianças afetadas com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), doença rara que provoca febre alta e duradoura, além de pressão baixa e manchas pelo corpo, saltou para 30 em Minas Gerais. No início de outubro, eram 24 confirmações. A principal suspeita é que a enfermidade esteja associada à Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), outros dez casos notificados seguem em investigação. Do total de vítimas com a SIM-P, 27 já tiveram alta hospitalar. Não houve mortes no Estado.

Das crianças que receberam o diagnóstico positivo da síndrome, 50% têm entre 0 e 4 anos. Um total de 43,3% tem idades que variam de 5 e 9 anos. O restante dos doentes tem entre 10 e 14 anos.

Os meninos são os mais afetados. Eles somam 63%, contra 37% das meninas. O balanço da SES revela ainda que a grande maioria das vítimas (86,7%) não tinha histórico de outras enfermidades.