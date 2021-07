O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de geada em 76 cidades de Minas Gerais válido para a madrugada deste domingo (25), entre as 4h e as 7h da manhã. A temperatura mínima esperada é de 3º C.

Segundo o Inmet, há “perigo potencial” de geada e risco leve de perda de plantações no Sul e no Sudoeste de Minas e também na Serra da Mantiqueira. Em casos de problemas causados pelas condições temporais, a instrução do órgão é que a Defesa Civil seja acionada pelo telefone 199.

Na sexta-feira (23), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reconheceu o problema e disse que será dada uma solução para os prejuízos causados aos cafeicultores. Segundo a pasta, Minas Gerais registrou a maior geada dos últimos 20 anos neste inverno.