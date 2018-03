A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) publicou na tarde desta terça-feira (20) o boletim semanal de monitoramento de febre amarela no estado. De acordo com o documento 396 casos da doença foram confirmados – uma alta de 31 casos – e 137 mortes em decorrência da doença – quatro a mais do que na semana passada. Outros 650 casos ainda estão em investigação.

Segundo o levantamento semanal da SES-MG, do número total de casos confirmados, 86% são em homens e 13,2% em mulheres. O número também reflete no número de mortes, totalizando 130 mortes de pessoas do sexo masculino, e 7 do sexo feminino. “A mediana de idade dos casos confirmados é de 48 anos (0 – 88 anos). A letalidade por febre amarela em Minas Gerais no período de 2017/2018 é de aproximadamente 34,6%”, diz o informe da pasta.

