Minas Gerais registrou mais duas mortes de bebês com menos de 1 ano por Covid-19. No total, 13 crianças dessa faixa etária perderam a vida em decorrência de complicações da doença. Os dados estão no boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (9), que não informa idade exata das vítimas, nem local de residência de ambas ou se elas tinham comorbidades.

O Estado somou 3.830 novos casos e 57 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, chegando a um total de 19.605 mortes e 928.402 infectados. Entre os mortos, 80% tinham mais de 60 anos e 72% tinham outras comorbidades associadas a doença.

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, até o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nessa segunda-feira (8), havia o registro de duas crianças com menos de 4 anos mortas ao longo da pandemia.

O primeiro registro de morte de bebê na capital foi no dia 2 de fevereiro, e, o segundo, no dia 10 de fevereiro. Na sexta-feira (5), ao decretar que somente os serviços essenciais poderiam funcionar, o prefeito Alexandre Kalil disse que havia quatro crianças com o novo coronavírus e quatro com suspeita da doença na capital mineira. Segundo o prefeito, a nova cepa do vírus que circula na cidade, ao que indica, está afetando mais gravemente as crianças. O Hospital da Baleia está com três crianças internadas com suspeita do novo coronavírus.