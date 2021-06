Minas Gerais tem 22 concursos abertos ou com editais publicados no momento, alguns com salários chegando a R$ 12,6 mil. São, ao todo, 2.969 vagas ofertadas. Veja os destaques abaixo:

Prefeitura de Contagem

Inscrições até: 2/7/2021

Vagas: 20

Salários de até R$ 5.846,28

Cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Veja o edital

Prefeitura de Carandaí

Inscrições até: 1/7/2021

Vagas: 70

Salários de até R$ 12.692,60

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Polícia Militar de Minas Gerais

Inscrições até: 14/7/2021

Vagas: 1.653

Salários de até R$ 3.962,23

Cargos de nível superior

Veja o edital

Câmara Municipal de Uberlândia

Inscrições até 8/7/2021

Vagas: 20

Salários de até R$ 4.282,58

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp)

Inscrições até: 16/7/2021

Vagas: 221

Salários de até R$ 1.750,10

Cargos de nível médio

Veja o edital

CLIQUE AQUI para acessar a lista completa de concursos abertos em Minas e em outros estados do Brasil.

Fonte: G1