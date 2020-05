A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, neste sábado (2), que o número de casos confirmados de coronavírus em Minas Gerais chegou a 2.023. Oitenta e oito pessoas já morreram pela doença no estado.

Ainda segundo a SES, outros 92 óbitos seguem em investigação e Minas Gerais tem 87.913 casos considerados suspeitos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta manhã, há 606 casos confirmados da doença em BH. Vinte pessoas morreram na capital. Um estudo da UFMG apontou que, se não tivessem sido adotadas medidas preventivas de isolamento da população, a capital mineira teria 500 mil infectados até maio.

A maioria dos pacientes que morreram em decorrência do novo coronavírus são homens: 44 dos 82 pacientes. E idosos: 66 deles têm mais de 60 anos e 16 têm menos. Além disso, 85% dos óbitos ocorreram em pacientes que já tinham fatores de risco, principalmente hipertensão, diabetes e cardiopatia.

Outros fatores de risco registrados foram pneumopatia, doença renal, transtornos mentais, doença neurológica, tabagismo, neoplasia, hipotireoidismo e doença genitourinária.

No início da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) informava qual era a comorbidade de cada paciente que havia morrido com a Covid-19. Em abril, no entanto, a pasta parou de informar. Questionada, a SES disse que, pela “possibilidade de ocorrência em municípios de pequeno porte”, “os pacientes podem ser facilmente identificados, quando descritas características específicas”. “Assim sendo, no intuito de mantermos a confidencialidade das informações fornecidas pelos pacientes e/ou familiares, passamos a não mais divulgar o descritivo detalhado de informações por paciente”.

O município com mais mortes até agora foi Belo Horizonte, com 17 casos. Em seguida, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 8.