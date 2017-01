A empresa pública estadual, Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS ), abriu o Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS 01/2017) para preenchimento de 26 vagas e formação de cadastro de reserva para diversas localidades do estado, incluindo Belo Horizonte.

O edital foi publicado na quinta-feira (26) e está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A empresa contrata pelo regime celetista e oferece, como benefícios, seguro de vida em grupo, vale alimentação e vale transporte.

O valor da inscrição para as vagas de ensino fundamental incompleto/completo é de R$34 e para ensino médio/técnico é de R$44. O edital pode ser consultado nos endereços eletrônicos www.mgs.srv.br e www.ibfc.org.br.

As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e podem ser realizadas pela internet, no endereço eletrônico do IBFC e poderão ser feitas até às 23h59 do dia 19 de fevereiro sendo o dia 20 do mesmo mês, o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário de Brasília/DF.