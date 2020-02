A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) abriu inscrições para provimento de vagas e formação de cadastro reserva, para empregos de nível fundamental incompleto, nível fundamental completo, nível médio, nível técnico e nível superior, em diversas áreas de atuação.

Os cargos estão disponíveis para inscrição, para mais de 40 cidades:

Nível Fundamental Incompleto: Agente de Serviço de Parque Habilitado A, Agente de Serviço de Parque Habilitado B, Agente de Serviço de Parque Não Habilitado, Cantineiro, Capineiro, Copeiro, Cozinheiro, Jardineiro, Rurícola, Servente de Limpeza e Viveirista.

Nível Fundamental Completo: Artífice, Porteiro Escolar, Porteiro/Vigia e Vigia Motorizado.

Nível Médio Completo: Auxiliar Administrativo, Digitador, Monitor, Monitor Ambiental, Monitor Ambiental Habilitado A, Motorista B, Motorista D, Teledigifonista e Telefonista.

Nível Técnico: Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível Superior: Farmacêutico, Psicologo e Assistente Social.

o candidato poderá inscrever-se até o dia 25 de fevereiro de 2020 pelo site do IBFC e acessar o Edital de Abertura no qual se encontram todas as informações relativas ao Processo Seletivo, como os locais de trabalho e requisitos mínimos para ingresso.

Os valores da inscrição são de R$38 para Cantineiro e Capineiro, R$37 para Porteiro Escolar, R$50 para Ensino Superior, R$44 para Ensino Médio e R$35 para Ensino Fundamental.

Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento de modo a efetivar sua inscrição.

Informações adicionais podem ser adquiridas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC): (11) 4788-1430 – dias úteis das 9h às 17h (horário de Brasília)

