Um incêndio em um micro-ônibus chamou a atenção de moradores, na manhã deste sábado (5), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A fumaça, densa e escura que encobriu o céu na região do bairro Oswaldo Barbosa Pena, podia ser vista de longe.

O Corpo de bombeiros foi chamado para combater as chamas, que foram controladas por volta das 13h30. De acordo com a corporação, o veículo estava em fase de teste e houve uma pane elétrica no coletivo.

Segundo os militares, não houve vítimas.