Projeções realizadas por analistas especializados na área de estimativas da economia brasileira indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve crescer no próximo ano o dobro do que o de 2019, taxa em torno de 2%.

Sendo assim, o desemprego deve apresentar uma ligeira redução graças ao melhor desempenho do PIB. Essa já é uma realidade nas empresas de tecnologia que atuam no Brasil. Os sites de vagas são atualizados constantemente com novas vagas e faltam pessoas para preenchê-las.

Veja abaixo algumas vagas que estão abertas, totalizando mais de 926 oportunidades Brasil afora.

Madeira Madeira



A Madeira Madeira, plataforma de produtos para casa do Brasil, está com vagas abertas para as áreas de tecnologia, business intelligence, logística, marketing digital, comercial, pessoas & cultura e financeiro. São mais de 300 oportunidades para atuar na sede da empresa em Curitiba e no novo escritório da empresa em Vitória (ES). Os interessados em fazer parte da empresa também podem se preparar para um processo seletivo diferenciado. Cada teste utilizado na plataforma de Recrutamento e Seleção gera um score que serve de base para avaliação do candidato. Para participar e saber mais acesse o site da empresa.

Contabilizei

A Contabilizei, escritório de contabilidade que automatiza os serviços de forma 100% on-line, tem grandes expectativas de contratações para 2020 com 150 vagas ao longo do ano, sendo 90 delas estão focadas em processos operacionais, sendo 20 de marketing e vendas, 30 de produto e 10 administrativas. Para se candidatar, basta acessar o site da empresa.

Hotmart

Considerada uma das startups mais desejadas para se trabalhar no Brasil, a Hotmart, empresa de venda de produtos digitais na América Latina, está com processo seletivo aberto para 24 vagas, inclusive fora do Brasil. As oportunidades são para diversas áreas como desenvolvimento, customer experience, marketing, administrativo, design, talentos, inteligência de mercado e data science. Com sede em Belo Horizonte e escritórios em Madri, Bogotá, Amsterdã e Cidade do México, a Hotmart é a única empresa brasileira entre as 10 melhores páginas de empresas do mundo no LinkedIn. Para obter mais informações sobre as oportunidades, assim como se candidatar, basta acessar o site da empresa.

ACE

A ACE, empresa de inovação, está com processo seletivo aberto para cinco profissionais. As vagas são para atuar como analista de marketing digital e conteúdo, consultor junior – squads, innovation leader, product owner – dquads e product owner – squads. Todas para atuar no escritório de São Paulo. Os candidatos devem ter conhecimentos e experiência na área de interesse. Para obter mais informações sobre as oportunidades, assim como se candidatar, acesse o site da empresa.

Sympla



A Sympla, plataforma de eventos do Brasil, está com 132 vagas em aberto, sendo 105 só para a área de tecnologia. Com objetivo de transformar a compra e gestão de ingressos em uma experiência simples, eficiente e humana, a empresa que tem em seu DNA a tecnologia está focada em expandir seus escritórios para o próximo ano, a fim de desenvolver soluções dinâmicas e confiáveis para compradores e organizadores de eventos, revolucionando o setor, introduzindo atributos como eficácia, simplicidade e design. Fundada em 2012, a empresa já conta com 25 mil eventos disponíveis diariamente e 2 milhões de ingressos vendidos todos os meses. Presente em mais de 2.600 cidades pelo Brasil, tem ampla variedade de opções, desde grandes shows e eventos esportivos até festas, congressos, cursos, encontros de networking e teatros. Acesse o site da empresa.

Wavy

A Wavy é uma empresa do Grupo Movile, especialista em soluções customer experience e está com seis vagas em processos seletivos para São Paulo, Brasília e Colômbia. As oportunidades são para as áreas de Growth Coordinator, Sales Executive, Key Account e Sales Manager. A empresa busca profissionais que se identifiquem com o propósito, cultura e o jeito de ser da marca, sejam pró-ativas, comprometidas e apaixonadas pelo que fazem e que estejam alinhadas ao pensamento de startup: assumir riscos, errar rápido e melhorar o tempo todo. Para mais informações acesse o site da empresa

Agibank

O Agibank, banco inovador que tem o propósito de melhorar o dia a dia das pessoas e facilitar sua vida financeira, vai abrir 139 vagas em 2020, sendo 74 delas no departamento comercial para os pontos de atendimento, incluindo vagas de gestão. Além disso, serão mais 25 vagas no setor de telecontato, que inclui a área de call center e central de relacionamento com o cliente, 20 vagas de tecnologia e mais 20 para o corporativo da empresa. Vale ressaltar que para o próximo ano também está previsto a expansão dos pontos físicos (serão mais 145 em 2020) e, por isso, o Agibank tem previsão de abrir mais 435 posições em diversas cidades e regiões do Brasil. Mais informações no site da empresa.



MaxMilhas



A plataforma de pesquisa, comparação e intermediação de venda de passagens aéreas, está com vagas abertas para trabalhar na sede da empresa em Belo Horizonte. São 10 oportunidades nas mais diversas áreas de atuação, incluindo vagas de analista de atendimento, exclusivas para pessoas com deficiência. Para quem busca novas oportunidades na área de tecnologia, a MaxMilhas oferece vagas para desenvolvedores Front End e Mobile. Para saber mais sobre as oportunidades e participar das seleções, basta se inscrever no site da empresa.

Volanty

A Volanty, autotech que conecta vendedores e compradores de seminovos, abriu 13 oportunidades para trabalhar no Rio de Janeiro e em São Paulo. As oportunidades são para as áreas de tecnologia, experiência do cliente, marketing e vendas. Para se inscrever, os candidatos podem acessar o site do empresa.

Matera

A Matera, empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro, fintech e gestão de riscos, vai abrir mais de 25 vagas para diferentes setores como tecnologia, analista de sistemas, analista em segurança da informação, de testes, desenvolvedor java, recursos humanos, engenharia de produto, operacional, infraestrutura em TI e financeiro – inclusive vagas para PCD – nas cidades de São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Maringá. Para se candidatar, é só acessar o site da empresa.

Celcoin

O Celcoin, aplicativo que transforma o celular em uma máquina de recargas e pagamentos, está com 15 vagas abertas para trabalhar no regime CLT. A fintech contrata profissionais das áreas de TI, produto, comercial, atendimento, fiscal e contábil. Além disso, oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, auxílio creche e day-off no aniversário. Situada em Alphaville, os interessados devem enviar seus currículos para rh.cv@celcoin.com.br.

Locaweb

A Locaweb, empresa especializada em serviços digitais, vai começar 2020 com várias oportunidades. São 60 vagas abertas divididas entre as unidades de negócios da empresa para as áreas de tecnologia, marketing, financeiro, comercial e recursos humanos. Para Tray e Yapay, são 20 vagas na cidade de Marília (SP). Outras unidades, como Locaweb Corp Cluster2GO e Kinghost, também têm vagas abertas. As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Todas as vagas estão disponíveis no site da Locaweb e para se candidatar é só acessar o site da empresa.



Beblue

O Beblue, fintech de pagamento que conecta usuários a estabelecimentos com sistema de recompensa em cashback, está com 16 vagas abertas para início em 2020. A empresa abre as oportunidades para as áreas de tecnologia, comercial e corporativo, entre as unidades de São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP) e Cascavel (PR). Todas as vagas estão disponíveis no site do Beblue e para se candidatar basta acessar o site, na aba Trabalhe Conosco.

Peixe Urbano

O Peixe Urbano, plataforma de ofertas locais do Brasil, está com 14 vagas abertas em Florianópolis (SC), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). As vagas abrangem as áreas de marketing, tecnologia, engenharia, design e vendas. Além disso, a empresa busca cargos específicos, como analista de prevenção à fraude. Os interessados podem se candidatar pelo site da empresa.

ClickBus



A ClickBus, plataforma de venda on-line de passagens rodoviárias, está com processo seletivo aberto para 11 vagas nas áreas de desenvolvimento (4), atendimento (1), criação (1), data & insights (1), financeiro (2) e produto (2). A sede da empresa fica no Bairro Vila Olímpia, em São Paulo. O regime de contratação é CLT e a empresa oferece pacote de benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, Gympass e horário flexível. Para mais informações sobre as vagas acesse o site da empresa.

Zee.Now



A Zee.Now, aplicativo de entrega em até uma hora de produtos pet com frete gratuito, está com seis novas oportunidades para 2020. Na cidade de São Paulo, as vagas são para estoquista e gerente de estoque. Na capital do RJ, a startup procura colaboradores para os cargos de estoquista, design júnior, desenvolvedor back-end pleno, analista contábil, analista fiscal e analista de operações júnior. O regime de contratação é CLT e os candidatos interessados devem acessar o site da empresa.

Imprimir