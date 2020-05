Milhares de pessoas, principalmente da extrema direita e da esquerda radical, manifestaram-se neste sábado (16) em várias cidades da Alemanha contra as restrições impostas pela pandemia de coronavírus, um movimento que preocupa as autoridades.

Em Stuttgart, a prefeitura autorizou as manifestações com a condição de que não reunisse mais de 5.000 pessoas. No entanto, um número muito maior participou do evento, o que levou a polícia a evacuar parte dos manifestantes para as ruas próximas, informou a polícia.

Em Munique, sul do país, ocorreu algo semelhante. Mil manifestantes – o máximo autorizado – se reuniram no parque onde normalmente é realizado o Festival da Cerveja.

“Inúmeras pessoas se concentraram” nos arredores, porém, sem respeitarem as distâncias de segurança, afirmaram agentes no local.