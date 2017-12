A Polícia Militar enviou um comunicado nesta quarta-feira (6) sobre o estado de saúde do cabo Lucas Reis Rosa, de 27 anos, ferido durante confronto com criminosos que explodiram uma agência bancária na madrugada desta terça-feira (5), em Pompéu.

Em Divinópolis, militares prestaram homenagem ao policial morto na mesma ação e os suspeitos do crime tiveram prisão preventiva decretada.

Segundo informações da Polícia Militar, o cabo Lucas Reis Rosa foi atingido por dois tiros de fuzil, um na região abdominal e outro no braço direito. Ele passou por dois procedimentos cirúrgicos e sofreu amputação total do braço ferido. O estado de saúde do militar é estável e ele aguarda uma nova intervenção no abdômen, que somente deverá ser realizada após estabilização do quadro clínico.

Homenagem

Na manhã desta quarta, militares de Divinópolis prestaram homenagem ao companheiro de farda, que foi morto pelos criminosos durante o confronto da madrugada dessa terça-feira.

Às 8h, mesmo horário do sepultamento do cabo Osías Alves de Barros, de 33 anos, e do jovem Alisson dos Reis Pinheiro, 22 anos, que também foi morto pelos criminosos, os militares, em frente à igreja da Catedral, fizeram continência e as sirenes das viaturas foram ligadas.

Prisão preventiva

Quatro suspeitos, que foram presos nesta terça-feira, tiveram a prisão preventiva decretada. Dois foram detidos em um posto de gasolina em Moema com rádios transmissores na frequência da PM e os outros dois suspeitos estavam no trecho da BR-494, em Divinópolis, com uma pistola 9mm.

Três carros utilizados na ação foram apreendidos. “Os suspeitos foram levados para Pompéu, onde a Polícia Civil investiga o caso, e somente as oitivas poderão dizer se os indivíduos têm efetiva ligação com os fatos”, informou a PM em nota.

“As buscas continuam porque tivemos a vida de um companheiro nosso e um cidadão trabalhador ceifada. A força-tarefa está atuante juntamente com o serviço de inteligência da PM e também com as investigações da Polícia Civil. Temos uma turma de soldados em formação que serão destinados às cidades de pequeno e médio porte”, informou o comandante da 7ª Região da Polícia Militar, coronel Carvalhaes.