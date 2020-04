Em tempos de pandemia de Covid-19, a Polícia Militar continua com o trabalho de servir e proteger a sociedade.

A equipe Tático Móvel Bravo tomou conhecimento de uma família formiguense em vulnerabilidade social.

Diante do quadro apresentado, com recursos próprios e por meio de doações, os militares montaram uma cesta básica e doaram para a família que reside no bairro São Luiz.

A equipe é composta pelo sargento André e pelos calos João Carlos e Francisco.