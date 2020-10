O 63º Batalhão da Polícia Militar comemora cinco anos de instalação em Formiga nesta sexta-feira (16).

Como parte das comemorações, nessa quinta-feira (15) foi realizado no estande de tiro do TG-04-030, um treinamento de tiro com a participação de militares das 12 cidades que compõem a área do 63º BPM.

Participaram do treinamento dez policiais militares, divididos em cinco duplas, que passaram por uma pista de aplicação prática.

Na ocasião, foram avaliadas as habilidades de resposta tática com emprego de tiro real, utilizando pistola IMBEL .40, tendo como parâmetros o tempo de resposta, agilidade, carregamento tático, assertividade no alvo e destreza no manuseio do armamento.