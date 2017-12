Policiais militares do 63º Batalhão de Polícia Militar receberam instruções relativas ao isolamento de local de crime, com ênfase em crimes que envolvam explosivos.

O treinamento, realizado nesta terça-feira (19), foi ministrado pelo perito da Polícia Civil Leal, especialista integrante da força tarefa de combate às explosões de caixas eletrônicos e pelo Cb Teixeira e pelo Sgt Cunha, do Bope da PMMG, especialista em explosivos.

Na oportunidade, os instrutores teceram explicações técnicas, teóricas e práticas e os militares puderam sanar dúvidas.

De acordo com a PM, o objetivo do treinamento foi alcançado, capacitando os militares do 63º BPM a atuarem com maior eficiência como primeiros interventores, por serem os primeiros profissionais a chegarem aos locais de crime.