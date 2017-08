O ‘Dia do Soldado’ é comemorado em 25 de agosto.Pensando nisso, alunos e funcionários de duas escolas (de Arcos e Iguatama) fizeram uma homenagem aos policiais militares pela data.

Em Arcos, alunos da Escola Municipal José Bonifácio Gonçalves, de 6 e 7 anos, compareceram à sede da Companhia e, devidamente caracterizados, cantaram canções voltadas para o tema. Em seguida, foram convidados a entrar na viatura policial para acionarem a sirene e o giroflex, conhecendo um pouco do trabalho desempenhado pelos policiais.

Na cidade de Iguatama, os militares receberam, para um café da manhã no Quartel, a visita de alunos, professores e coordenadores da Escola Estadual Paula Carvalho.

Eles prestaram várias homenagens, cantando e tocando flautas, além de presenteá-los com uma arte em desenho do estudante Igor. No final da visita, as crianças jogaram peteca na quadra de areia, na sede do Destacamento.