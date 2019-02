Os militares da 7ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária (PMR) em Divinópolis participaram, nesta segunda-feira (25), de um treinamento de combate a crimes relacionados a explosão de caixas eletrônicos.

De acordo com informações do major Alexander de Oliveira Silva, comandante da 7ª Companhia da Polícia Rodoviária e Trânsito, a iniciativa visa capacitar os militares para atuar em um Grupo Tático Rodoviário especializado neste tipo de operações.

“São militares altamente preparados que estão passando por este treinamento de abordagem para atuar em ocorrências de alta complexidade. Exemplo: explosões de caixas eletrônicos, combate a roubos de veículos, roubos de carga, dentre outros”, relatou.

O treinamento foi realizado com simulações de abordagens em pessoas suspeitas. Os militares também foram treinados para usar equipamentos com menor potencial ofensivo, como granadas de gás lacrimogênio, spray de pimenta e armamento pesado, como fuzis.

Segundo o major, a realização de treinamentos como o realizado nesta segunda-feira contribui para a redução de crimes como explosões de caixa, que já registraram queda em 2018. Conforme dados da Polícia Civil, em 2017 foram registradas 24 ocorrências envolvendo explosões de caixas eletrônicos no Centro-Oeste de Minas, já em 2018 foram seis.

“O comando da PM de Minas Gerais teve uma atenção específica para esse tipo de problema e a gente consegue enfrentá-lo hoje com mais efetividade”, destacou o major.

De acordo com a Polícia Militar, a proposta é que com o treinamento e a criação do Grupo Tático Rodoviário o número de crimes especializados, como a explosão de caixas eletrônicos, caia ainda mais.