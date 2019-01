As praças do Areias Brancas e Cemitério do Santíssimo e a Mina do Sapé, localizadas no bairro Sagrado Coração de Jesus, receberam os serviços de limpeza da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.

Os trabalhos têm sido feitos desde a semana passada e envolvem capina e poda de gramas e de árvores.