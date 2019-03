O Governo de Minas abre nesta segunda-feira (11), o processo seletivo para preencher aproximadamente 500 cargos de chefia, direção e superintendência. As vagas, com remuneração que variam de R$ 7 mil a R$ 20 mil, são para as secretarias e órgãos da administração direta e indireta do Estado.

A grande novidade é que qualquer pessoa pode participar da seleção, não sendo restrito aos funcionários públicos. As exceções ficam por conta de algumas posições, como as Superintendências Regionais de Ensino, que devem ser preenchidas necessariamente por servidores públicos efetivos – ativos ou inativos das carreiras públicas da Educação.

Para candidatar-se aos cargos será preciso apenas preencher os pré-requisitos e as competências exigidas em cada função. Segundo o Estado, serão abertas cerca de 300 vagas na administração direta e outras 200 na administração indireta. Além desses cargos, e após a aprovação da reforma administrativa, a quantidade de vagas pode aumentar e ultrapassar os 700.