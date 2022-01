O verão parece mesmo ter se instaurado em Minas Gerais, depois de dias incansáveis só de chuva. Conforme o meteorologista Ruibran dos Reis, a semana será de altas temperaturas.

Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, “Calor sempre, com a condição de pancadas de chuva à tarde com temperaturas entre 20 e 31ºC ao longo de toda a semana. Não tem frente fria prevista para chegar”.

O meteorologista destaca que “com as altas temperaturas e o solo úmido, ocorre a evaporação. Esta combinação de umidade alta com temperatura elevado provoca a chamada chuva de verão”.

A previsão é a mesma para as seguintes regiões de Minas, de acordo como meteorologista: Triângulo, Oeste, Sul, Central e Zona da Mata. Para o Norte, Nordeste e Leste, o calor vai ser ainda maior, já que a previsão é de pouca chuva. “Semana quente”, detalha Ruibran.

Ruibran dos Reis enfatiza que “o calor úmido é sinal de chuva e a sensação térmica é mais quente do que se observa nos termômetros”.

Assim, os próximos dias são de chuvas de verão, típicas, bem rápidas. O que faz o meteorologista alertar: “Chuva rápida, mas que as pessoas precisam tomar cuidado porque, geralmente, vem acompanhada de raios. Têm de tomar cuidado, principalmente com áreas abertas”.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a capital mineira terá temperatura mínima de 18ºC e máxima de 29ºC nesta segunda (17). Pela manhã, os belo-horizontinos vão ver um céu com muitas nuvens com intensidade do vento fraca a moderada. Já à tarde, a tendência em BH é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mesma previsão para a noite.

As chuvas vêm causado estragos em Minas Gerais desde o fim de 2021. Até agora são 25 mortos, 7.336 desabrigados, 47.911 desalojados, com 377 municípios em situação de emergência, conforme dados da Defesa Civil.

Fonte: Estado de Minas