A Covid-19 matou mais uma criança da faixa etária entre 1 a 9 anos em Minas Gerais. Até a manhã desta sexta-feira (4), 40 pessoas desse grupo perderam a vida por complicações da doença no território mineiro, conforme dados do boletim epidemiológico. O levantamento, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), não informa a idade exata do paciente, assim como a cidade do registro.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, 46 bebês menores de 1 ano e 70 crianças e adolescentes de 10 a 19 também morreram após serem contaminados pelo coronavírus, totalizando 153 óbitos infantis no Estado.

As mortes fazem parte do grupo de 57.655 pessoas vítimas da Covid em Minas. Nas últimas 24 horas, foram mais 80 registros. Já o número de casos, em avanço desde o fim do ano passado, passa dos 2,8 milhões. Em um dia, 27.421 novas notificações positivas foram computadas no balanço.