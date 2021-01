Em 24 horas, Minas confirmou 8.831 novos casos de Covid-19 e chegou a 668.216 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta quinta-feira (21).

De acordo com o levantamento, em um dia, 170 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Ao todo, o Estado já computou 13.891 mortes pelo vírus. Dos 853 municípios, 725 já registraram ao menos um óbito pela enfermidade.

Por outro lado, o número de recuperados segue crescendo. Segundo a SES, 590.226 pessoas já se curaram da Covid. Outros 64.099 pacientes estão em observação, isolados ou internados.

Belo Horizonte lidera em número de casos e mortes no Estado. A capital mineira já contabilizou 76.718 testes positivos e 2.104 óbitos. Logo atrás vem Uberlândia, no Triângulo, com 50.063 infectados e 773 moradores que perderam a batalha para o novo coronavírus.

BH em alerta

O número de pessoas contaminadas simultaneamente em BH já é 58% maior do que o verificado no pico da pandemia, em julho. E como a taxa de transmissão da doença continua acima de 1 – na última terça-feira (19), cada cem infectados contaminavam outros 103 –, o atual patamar de casos deve aumentar, piorando a situação.

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), reservados para pacientes infectados pelo novo coronavírus, ainda segue em estado de alerta máximo: 81,7%. Já a ocupação dos leitos de enfermaria, destinados aos diagnosticados com o coronavírus, está em 65,9%.

Fonte: Hoje em Dia