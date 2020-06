O número de casos da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus chegou a 26.052 nesta sexta-feira (19). Nas últimas 24 horas, foram 1.146 confirmações, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta manhã. Ontem, o estado contabilizava 24.906 casos e 570 óbitos. O número de mortos hoje chegou a 600.

De acordo com a secretaria, 80% das pessoas contaminadas têm entre 20 e 59 anos, sem comorbidades (doenças associadas) e do sexo masculino (13.297). Desses 80%, a maioria dos pacientes (6.802) tem idades entre 30 e 39 anos. Já entre os mortos, 440 tinha mais de 60 anos e doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, entre outras.

O boletim também mostra que a doença já chegou a 604 dos 853 municípios mineiros. Belo Horizonte ainda concentra o maior número de casos, com 3.789 confirmações e 90 óbitos. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, já são 2.608 casos confirmados e 51 mortos.



Os últimos 30 óbitos a entrar na lista ocorreram entre 28 de abril e 17 de junho em Belo Horizonte (4), Uberlândia (6), Contagem, Patos de Minas, Varjão de Minas, Lavras, Varginha, Ipatinga, Janaúba, Ibirité, São José da Lapa, Santo Antônio do Jacinto, Muriaé, Medina, Carangola, Governador Valadares, Santana do Paraíso e Piranga.

Fonte: Estado de Minas