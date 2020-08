Minas Gerais registrou 2.816 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e mais 30 mortes pela doença.

Assim, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste domingo (2), os diagnósticos confirmados em território mineiro desde o começo da pandemia, em março, chegam a 132.801, com 2.891 óbitos.

A SES admite, no entanto, que a quantidade de casos e de mortes registradas nas últimas 24 horas pode não retratar a ocorrência real do período, tendo em vista que nos fins de semana os municípios costumam repassar dados sobre a pandemia com mais lentidão.

Letalidade