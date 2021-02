A macrorregião Oeste segue na Onda Amarela do programa “Minas Consciente”. A situação das regiões foi atualizada nesta quarta-feira (24), após reunião do Comitê Extraordinário Covid-19. A decisão passa a valer a partir do próximo sábado (27).

Até a publicação desta reportagem, as classificações das microrregiões não foram atualizadas. Na última semana, o Estado suspendeu as cirurgias eletivas em todos os municípios de Minas por 15 dias.

Estão na Onda Amarela: Jequitinhonha, Vale do Aço, Oeste, Centro-Sul, Sudeste e Sul; na Vermelha: Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Noroeste, Centro, Leste do Sul, Leste, Nordeste e Norte. Nenhuma região está na fase Verde, a mais flexível.

Situação preocupante

De acordo com o governo estadual, na última semana, o número de casos da doença em Minas aumentou 4,5%, enquanto o número de óbitos cresceu 5,1% no mesmo período.