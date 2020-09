A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou na tarde de quinta-feira (24), que a macrorregião Oeste do Estado, a qual Formiga está inserida, regrediu para a “Onda Amarela” do programa “Minas Consciente”. A decisão foi tomada pelo Governo de Minas, já que o programa prevê a regressão de uma onda quando ocorre aumento nos índices de casos confirmados, óbitos e hospitalizações por Covid-19, que possa sobrecarregar o sistema de saúde da região.

A nova classificações entrará em vigor no próximo sábado (26), pós publicação no Diário Oficial. Dessa forma, na “onda amarela” não poderão ser reabertos cinemas, e nem haver eventos, atrações culturais e nem atrações em bares, como música ao vivo. Para avançar novamente para a “onda verde”, as cidades da microrregião precisarão permanecer, pelo menos, por 28 dias consecutivos na “onda amarela”, sem sofrer algum retrocesso durante esse período.

Sobre volta às aulas

Nesta quarta-feira (23), o Governo do Estado também anunciou que as cidades inseridas em regiões com a Onda Amarela poderão retomar as aulas presenciais do ensino superior a partir da próxima semana. Entretanto, cabe ao prefeito de cada município decidir sobre a volta ou não das aulas presenciais em faculdades. Em Formiga, o Executivo, juntamente com a Câmara Técnica de Enfrentamento à Covid-19, decidiu manter suspensas as atividades presenciais do ensino universitário, já que a cidade poderá receber estudantes vindos de várias regiões.