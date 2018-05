Geadas, possibilidade de chuva isolada e temperaturas entre 5 e 10 graus estão previstas para Minas Gerais a partir deste domingo, quando uma massa de ar polar que avança pelo sul do Brasil chega ao estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As geadas são esperadas para o Sul de Minas, onde as temperaturas podem ficar abaixo de 5 graus, principalmente durante as manhãs e madrugadas. A massa de ar polar deve deixar o céu parcialmente nublado em todo o estado.

Em Belo Horizonte, segundo o Inmet, os termômetros podem ficar abaixo de 10 graus, principalmente nas partes mais altas da capital nas primeiras horas do dia. A temperatura, no período da tarde, não deve passar de 23 graus.

Ainda conforme o Inmet, a massa de ar polar deverá atuar até a próxima quarta-feira. Nesta sexta-feira, segundo o instituto, com a aproximação do fenômeno, os parâmetros para os próximos dias podem mudar, apontando para um declínio ainda mais intenso das temperaturas.

Possibilidade de chuva

Nesta quarta-feira, no interior do estado pode chover na Zona da Mata, no Campo das Vertentes, no Sul, Oeste e Triângulo Mineiro. O céu permanece nublado em praticamente todas as regiões de Minas, com exceção do Norte e Noroeste de Minas.

Nesta manhã, em Monte Verde, no Sul do estado, os termômetros marcaram 8,6 graus. À tarde, em Montalvânia, na Região Norte, a temperatura deverá atingir os 35 graus, o maior índice previsto para o estado nesta quarta-feira.

Formiga

Em Formiga, nesta quarta, as temperaturas devem variar entre 17 e 32 graus com possibilidade de chuva a noite. A partir de amanhã (17) até domingo, as temperaturas máximas não deverão passar dos 28 graus, mas não há nova previsão de chuvas até o fim desta semana.