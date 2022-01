Minas Gerais vai iniciar a partir da próxima segunda-feira (24) a distribuição de 400 mil doses da vacina Coronavac para as cidades do interior para a imunização de crianças contra a Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), as vacinas vão sair da Central Estadual da Rede de Frio ou serão usadas as que já estão nas Unidades Regionais de Saúde.

Serão vacinadas crianças e adolescente com idades entre 6 e 17 anos, conforme aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde que os vacinados não sejam imunossuprimidos.

“Para a organização das estratégias de vacinação em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade com a Coronavac em Minas Gerais, a SES-MG divulgará na segunda-feira os documentos técnicos com as recomendações para a vacinação no Estado em consonância com a Nota Técnica do Ministério da Saúde”.