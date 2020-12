A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (2) três mandados de busca e apreensão em Caratinga e Tarumirim, no Vale do Rio Doce, em operação de combate à entrada ilegal de brasileiros nos Estados Unidos.

De acordo com a corporação, o alvo da ação, batizado de “Lei do Retorno”, é uma associação criminosa sediada na região de Caratinga, que agilizava a entrada massiva e clandestina de mineiros no país norte-americano.

A investigação apontou que o grupo submetia os interessados a condições degradantes durante a viagem. Além disso, os emigrantes ilegais precisavam desembolsar entre 15 e 18 mil dólares pela logística, incluindo passagens aéreas, hospedagens, transportes terrestres e contratação, em solo mexicano, dos “guias” denominados coiotes, responsáveis pela travessia da fronteira com os EUA.

Conforme a PF, também está sendo investigada a morte de um brasileiro de Tarumirim. O homem havia sido preso em agosto deste ano pela Polícia de Fronteira dos EUA por ingresso ilegal e, por essa razão, enviado de volta ao México.