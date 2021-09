Após receber o comunicado do Ministério da Saúde autorizando a vacinação contra a Covid-19 apenas em adolescentes com comorbidades, o Governo de Minas consultou órgãos responsáveis e decidiu que todas as faixas etárias e grupos vão receber as doses da vacina. Belo Horizonte também seguirá a mesma linha.

O Secretário de Saúde do estado, Fábio Bacchretti, informou em entrevista que a Anvisa reafirmou a segurança da vacina para os adolescentes: “A Anvisa afirmou que não existe nenhuma restrição técnica da vacina para este grupo. Diante disso, Minas está liberando pela deliberação que já existia, a vacinação de todos os adolescentes, com ou sem comorbidades”, afirma.

Anvisa não indica restrições

“O que depende agora é o envio de mais vacinas para iniciar a imunização deste grupo”, completa o secretário. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou mais detalhes desta decisão, veja: