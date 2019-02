Minas Gerais é o 5º estado brasileiro com o maior aumento do número de casos prováveis de dengue entre os dias 30 de dezembro e 2 de fevereiro, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira (26).

A pasta aponta para um aumento de 445,2% nos casos em Minas em relação ao mesmo período de 2018. Em 2019, o estado notificou à União 12.388 casos, contra 2.272 no ano passado. No ranking nacional, Minas Gerais aparece na frente do Espírito Santo e atrás de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Tocantins, este último com o maior número de casos prováveis de dengue no Brasil. Em todo o país, o número de casos de dengue aumentou 149% (21.992 em 2018 e 54.777 em 2019).

Ainda em Minas, os casos de chikungunya, no mesmo período, são 214 contra 899 no ano passado. Já os casos prováveis de zika são 35. No ano passado, foram 13.

Já o balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES) ontem, relativo ao mês de janeiro e fevereiro até o dia 25, tem números ainda maiores. Somente nos primeiros 56 dias de 2019 foram registradas 30.352 notificações. Em todo o ano de 2018 foram 30.022 casos prováveis registrados. Já em 2017, foram 25.933.