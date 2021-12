A campanha deste ano do Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), quer aliar os cuidados com a pandemia de Covid-19 à prevenção do câncer de pele, com o tema “Adicione Mais Fator de Proteção ao seu Verão”.

Segundo o coordenador do Departamento de Oncologia Cutânea da SBD e da Campanha do Dezembro Laranja 2021, Renato Bakos, o país está vivenciando ainda este período difícil de pandemia, com muitos cuidados para manter a saúde. Ele acrescenta que, “com a proximidade do verão, é natural que as pessoas queiram se expor um pouco mais a um lazer, ao meio ambiente, e podem estar sujeitas a riscos, como queimaduras solares e, por isso, devem se proteger também contra o câncer de pele”.

A campanha recomenda que além do uso do álcool em gel, máscaras e respeito ao distanciamento social, a população deve adotar hábitos de uso do protetor solar para garantir que a saúde seja plena. A queda nos indicadores de morbidade e de mortalidade relacionados à Covid-19 abre a expectativa para que praias e espaços abertos voltem a ser ocupados durante o Verão.

Para Bakos, atualmente, existe uma conscientização cada vez maior por parte da população em relação ao risco da exposição contínua ao sol. “A gente percebe que as pessoas têm essa preocupação de procurar evitar grandes exposições ultravioleta, seja escolhendo o horário adequado para estar no sol, usando chapéus, camisetas, protetor solar, procurando sombras em horários de sol muito intenso. Todas essas são recomendações muito válidas”.