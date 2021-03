O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou, nesta terça-feira (30), que a taxa média de isolamento social no Estado, que é de 46,67%, está abaixo do índice nacional, de 49,15%. Os dados são do Painel de Monitoramento dos Casos de Covid da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) do dia 22 de março.

“Mais do que nunca precisamos assumir uma postura de cuidado. Hoje, a nossa média de isolamento é menor que a média nacional. Precisamos melhorar esse indicador para que a contaminação diminua e para que a vida possa voltar ao normal”, declarou Zema, em postagem em uma rede social.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, a vitória “a mais essa batalha” só ocorrerá com o apoio “de cada pessoa”. “Por isso, peço que respeitem o distanciamento, usem máscara e continuem higienizando as mãos”, completou.

Nesta terça, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e o governo do Estado decidiram recuar na medida que anteciparia os feriados estaduais de 21 de abril dos próximos três anos para os próximos dias 5, 6 e 7 de abril. Para a Casa do Legislativo, a proposta foi reavaliada porque “a eficácia desta medida requer maior embasamento fático e estatístico”.