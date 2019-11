Para dar mais efetividade ao combate de crimes patrimoniais que ocorrem na zona rural, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou, nesta quinta-feira (7/11), um espaço com as instalações de uma delegacia em Araxá, na região do Alto Paranaíba. É a primeira delegacia sediada no interior do estado voltada para apuração de crimes praticados na área rural.

O chefe da PCMG, delegado-geral Wagner Pinto de Souza, agradeceu o apoio da Prefeitura de Araxá pela nova unidade e aos policiais envolvidos na iniciativa. "Quero agradecer especialmente a cada um dos policiais civis, de todas as carreiras sem distinção, sem os quais a nossa polícia não conseguiria realizar o trabalho de qualidade que tem feito", ressaltou.

O delegado regional Victor Hugo Heisler destacou a conquista. “A PCMG já vinha realizando ações pontuais na área rural, combatendo crimes contra o patrimônio, mas agora temos um lugar que o homem do campo tenha como referencial, para onde levar suas demandas”, pontuou.

A Polícia Civil ainda comemorou a entrega, à delegacia regional, de duas viaturas, fruto de emendas parlamentares, e outras três à delegacia rural, doação de produtores rurais locais, via cooperativa de crédito e de uma mineradora da região.