A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) aprovou, nessa sexta-feira (8), que salas de aula possam receber 100% dos alunos, assim como em veículos que operam no transporte escolar. Antes, a capacidade autorizada era de 50%. A regra não vale apenas para escolas, mas, sim, para todos os espaços de ensino.

O aval foi dado pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde (Coes), ligado à pasta estadual, que, apesar de ter flexibilizado as regras, pregou o distanciamento de 90 centímetros entre os alunos em ambientes escolares. Além disso, o uso de máscara e demais medidas de proteção seguem obrigatórios.

Objetos eletrônicos, que não podiam ser compartilhados, agora podem ser utilizados de forma universal. Também foi autorizado o fim da quarentena de livros para empréstimos em bibliotecas, desde que os itens sejam higienizados.

As regras já estão valendo, segundo a SES-MG, cabendo apenas às instituições de ensino a adequar as regras.

Cenário em queda

A nova versão do protocolo foi produzida com base nos números da Covid-19 em Minas Gerais, que estão em queda. A vacinação também foi levada em conta, uma vez que mais de 50% dos mineiros já completaram o esquema de imunização.

“O cenário epidemiológico apresenta, hoje, alguns fatores importantes como a vacinação dos trabalhadores da educação e da população em geral, a aplicação dos imunizantes em adolescentes de 12 a 17 anos, a redução da incidência de casos, óbitos e internações, inclusive com queda das taxas de ocupação de leitos”, afirmou a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-Minas), Eva Lídia Arcoverde.

Eva Lídia também destacou que a transmissão por objetos é secundária, devido a novas evidências, e que por isso foi liberado o uso de livros sem a necessidade da quarentena, além do sinal verde para o compartilhamento de objetos eletrônicos, como computadores e tablets.