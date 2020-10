A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a Campanha Nacional de Multivacinação e a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite em Minas Gerais. O objetivo do estado é aumentar as coberturas vacinais e evitar doenças.

Segundo Joseanne Dias Gusmão, coordenadora de imunização da SES-MG, até o dia 26 de outubro apenas 35,35% das pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos tinham se vacinado na Campanha Nacional de Vacinação Indiscriminada contra o Sarampo.

“Essa baixa procura pela vacina nos levou a decidir ampliar o período da campanha. Em relação ao sarampo, muita gente não sabe, mas mesmo que as pessoas, dentro desta faixa de idade, estejam com o cartão de vacina em dia, deverão ir até uma unidade de saúde para vacinar”, explica a coordenadora do Programa de Imunização da SES-MG.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite também foi prorrogada com o objetivo de obter altas e homogêneas coberturas vacinais para crianças de um ano a menores de 5 anos de idade. A cobertura vacinal contra a poliomielite no estado está em 54%, abaixo da meta de 95% preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“A vacinação é a única forma de proteger contra a poliomielite e evitar a reintrodução da doença em nosso estado. Por isso, devemos levar as crianças para vacinar e, assim, manter altas as coberturas vacinais”, comenta Josianne Gusmão.

A coordenadora lembra ainda que, a Campanha Nacional de Multivacinação continua no estado com o objetivo de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

Nesta campanha são ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

“A multivacinação tem como objetivo a análise do esquema de vacinação das crianças e dos adolescentes para verificar se está completo. E, para aqueles que estiverem faltando alguma vacina, será realizada a administração, garantindo assim a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis, melhorando também as coberturas vacinais no país”, afirma Josianne.

“As vacinas salvam vidas, por isso, é tão importante manter o cartão de vacina atualizado”, afirma a coordenado.

Fonte: Segov