Minas Gerais registrou a segunda morte por dengue em 2020. A informação foi divulgada em um boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (17). Um óbito foi em Medina, na região do Vale do Jequitinhonha, e o mais recente em Carneirinho, no Triângulo Mineiro.

Há ainda 17 óbitos em investigação no Estado. Os casos prováveis de denguem subiram para 30.729. Até o último boletim, no dia 3 de março, eram 25.877 casos.

Outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti

Em relação à febre chikungunya, em Minas Gerais, foram registrados em 2020, até o momento, 564 casos prováveis. No boletim anterior eram 480 casos, ou seja, um aumento de 84 casos em uma semana.