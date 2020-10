Minas Gerais tornou a apresentar um baixo número de mortes ligadas à pandemia do coronavírus após sábado e domingo. O balanço epidemiológico desta segunda-feira (5) reforça a convicção de que há uma lentidão no repasse de estatísticas relacionadas à doença entre municípios e Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) após os finais de semana. Sabe-se que 13 mortes entraram para o balanço nesta manhã de segunda-feira.

Com o acréscimo sobe para 7.656 o número de óbitos ligados cuja causa é a Covid-19 em Minas Gerais – uma média superior a 250 mortes ocorridas a cada hora se levado em conta que o primeiro falecimento ocorreu há cerca de 180 dias. A quantidade total, portanto, refere-se a um acumulado que inclui desde o primeiro óbito no estado.

Quanto o primeiro diagnóstico positivo para a Covid-19, transcorreram-se sete meses. Hoje o número de casos ligados à doença supera 308 mil – sendo que 1.200 deles receberam confirmação pelo órgão estadual apenas entre a manhã desse domingo (4) e esta segunda-feira, estima-se uma média de 52 diagnósticos a cada hora. Sabe-se que a doença é principalmente recorrente entre mineiros e moradores do Estado que estão contidos na faixa etária entre 20 e 49 anos – não à toa, a média de idade entre os casos existentes é de 42 anos. A infecção acomete em menor taxa as crianças com idades inferiores a um ano – elas representam apenas 0,5% do total de diagnósticos constatados para a enfermidade.

O perfil epidemiológico relacionado às mortes aponta que em 75% dos casos terminados em fatalidade havia presença de comorbidades anteriores, sendo doenças do coração, diabetes e pneumopatias as mais comuns entre elas. As mais de sete mil mortes ocorridas em Minas Gerais estão registradas em 611 municípios, sendo que a doença acomete de forma fatal principalmente os mineiros com mais de 60 anos.