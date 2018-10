A expectativa era ter cerca de 90 mil empregos formais no Brasil em setembro, mas, entre contratações e demissões, foram 137 mil carteiras assinadas em todo o país. O saldo foi o maior para o mês já divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) desde 2013. “Foi uma surpresa, muito melhor do que o esperado. E o setor que puxou esse resultado foi o de serviços, seguido pela indústria”, destaca a economista da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Daniela Brito. Assim como no país, no Estado os serviços também lideraram a geração de vagas. Com 114,6 mil vagas de janeiro a setembro, Minas também tem o melhor resultado dos últimos cinco anos.

No Estado, o setor de serviços gerou 9.897 vagas em setembro. Depois de aproximadamente seis meses em busca de um emprego, Luís Henrique Rezende, 19, foi contratado como garçom pela cafeteria Mooca. “Foi difícil encontrar um emprego, principalmente porque precisava conciliar com o horário de estudo. Mas, agora, realmente sinto que a economia está melhorando”, conta Rezende, que veio morar em Belo Horizonte para estudar engenharia ambiental. A proprietária da cafeteria, Adriana Martins, também tem sentido essa melhora, tanto que vai abrir uma terceira unidade no mês de janeiro e vai contratar pelo menos mais dez pessoas.

Veja AQUI o histórico do emprego em Minas Gerais.

“Eu tenho duas cafeterias em prédios comerciais. Estou contratando porque o movimento melhorou, tem mais salas sendo alugadas, por exemplo. E vou abrir outra unidade porque na crise eu encontrei boas oportunidades de negócio, como, por exemplo, facilidade para negociar o aluguel”, destaca Adriana.