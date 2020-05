Minas ultrapassou a marca de 10 mil casos confirmados do novo coronavírus. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado neste domingo (31) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Conforme o balanço, 834 novos registros da doença e 8 mortes a mais se somaram aos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas.

Ao todo, 10.464 pessoas contraíram a infecção até o momento, e 271 perderam a vida em decorrência da enfermidade. Outros 5.341 casos seguem sob investigação.

As mortes mais recentes foram registradas em Piranga, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Toledo, Muriaé, Betim, Varginha e Santana do Paraíso. Belo Horizonte encabeça a lista de municípios com o maior número de casos – 1803. Na capital mineira, também já foram registradas 49 mortes.

A maioria dos mineiros infectados é formada por mulheres (55%). Segundo o boletim da SES, dentre os pacientes que morreram, maior parte eram idosos e apresentavam doenças como hipertensão e diabetes. A taxa de letalidade no estado é de 2,6%.