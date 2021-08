Minas Gerais já vacinou mais da metade da população com a primeira dose da vacina contra Covid: 50,8% das pessoas estão parcialmente imunizadas. Até nesta terça-feira (10), 21,9% da população já havia recebido as duas doses, segundo balanço oficial da Secretaria de Estado de Saúde.

Dados atualizados pelas prefeituras e consolidados no boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) dão conta de que 10.819.499 habitantes tomaram a primeira injeção e 4.660.935 completaram o esquema vacinal, incluindo aqueles que receberam a imunização administrada em dose única.

Os números por município variam de acordo com a estimativa do público-alvo em cada localidade e com a distribuição de vacinas entre as prefeituras, conforme o avanço do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

A meta do governo de Minas é vacinar todos os adultos com 25 anos ou mais ainda em agosto. Nesta terça-feira, Belo Horizonte anunciou que vai vacinar pessoas de 29 anos no sábado (14).