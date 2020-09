Poucos dias após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reduzir pela metade o valor do auxílio emergencial, o governador Romeu Zema (Novo) criou uma renda temporária para ajudar os mineiros que vivem em situação de extrema pobreza.

Os beneficiários, conforme o Estado, vão receber R$ 39 para complementar a renda familiar durante a pandemia. Terão direito ao auxílio quem tem renda de até R$ 89. Além disso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do governo Federal.

O decreto com as especificações foi publicado nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial. Conforme o documento, a renda emergencial temporária terá duração de três meses. Mas o repasse poderá ser prorrogado “enquanto durar o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus–COVID-19”.

De acordo com o governo de Minas, o auxílio será pago a cada um que atenda aos requisitos. “As famílias que possuírem mais de uma pessoa elegível ao recebimento da renda emergencial temporária terão todos os seus benefícios pagos ao responsável familiar”, detalhou o governo.