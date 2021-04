Minas Gerais vai receber, a partir desta quinta-feira (29), mais 578 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O 15º lote, distribuído ao Estado pelo Ministério da Saúde, será destinado à imunização de idosos com idades entre 60 e 64 anos, Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente da pandemia.

Em Minas, das 578 mil doses que serão recebidas, cerca de 516 mil doses serão destinadas à imunização de idosos e 4,2 mil para as forças de segurança. O restante da remessa será destinado à continuidade da vacinação do público-alvo. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira (28).

Ao todo, a pasta vai distribuir 5,2 milhões de doses, sendo 5,1 milhões da vacina AstraZeneca/Oxford e 104,8 mil doses da CoronaVac. Todos os estados e o Distrito Federal receberão os imunizantes.

Doses recebidas por Minas