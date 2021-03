O décimo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou em Minas Gerais na manhã desta sexta-feira (26). São 475,6 mil doses, sendo 359 mil da CoronaVac e o restante da Oxford/AstraZeneca. A expectativa, com esta remessa, é ampliar a campanha de imunização para a população de idosos e incluir idosos de 65 a 69 anos no cronograma.

“Serão imunizadas, também, as pessoas que residem em comunidades quilombolas e ribeirinhas. A vacinação do público de 70 a 74 anos também continua, com mais 22% desta faixa etária incluída, e também profissionais de Saúde”, explica a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Janaína Almeida.

Os insumos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, às 6h50. A remessa seguiu para a Central Estadual da Rede de Frio da SES, onde ficará armazenada em condições ideais de temperatura até ser distribuída para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) do Estado. Ainda não foi divulgada a data desse envio.

Neste lote, permanece a orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI) de que todas as vacinas sejam utilizadas como dose 1, ampliando o quantitativo da população protegida. Assim, a segunda aplicação da CoronaVac não ficará guardada na Unidade Regional de Saúde e os municípios receberão toda a carga para aplicação imediata.