Pelo menos 12 socorros a pessoas que se afogaram foram prestados pelo Corpo de Bombeiros em Minas apenas no feriado prolongado. Onze mortes foram registradas – dentre elas, as de duas crianças, na Grande BH. Duas pessoas ainda estão desaparecidas.

Os chamados foram registrados entre sábado e segunda-feira. Um relatório das ocorrências, em rios, lagos e cachoeiras, ainda está sendo finalizado pela corporação. O boletim deve ser divulgado ainda nesta terça-feira (8).

O forte calor que deve permanecer nos próximos dias, estimulando a busca por locais para se refrescar, aumenta o alerta. O descuido é o principal motivo dos afogamentos. Quem não sabe nadar deve evitar piscinas ou cursos d’água.

Um dos casos de maior repercussão envolveu dois garotos que morreram afogados em uma lagoa no bairro Menezes, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Os meninos, de 11 e 12 anos, estavam desaparecidos desde sábado (5) e foram encontrados por uma equipe dos Bombeiros de domingo (6).

Segundo os militares, três crianças foram de bicicleta até a lagoa, que fica numa fazenda, para nadar. No entanto, apenas um voltou para casa, após ter se desencontrado dos amigos.

Após buscas, os militares encontraram as bicicletas por volta das 10h. Os corpos dos meninos foram localizados a cerca de 10 metros da margem.

Outras ocorrências

Em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, os bombeiros fazem buscas na cachoeira da Fumaça, nesta terça-feira (8), para localizar um homem de 30 anos que se afogou na segunda.

No mesmo dia da ocorrência, os militares tiveram de fazer o resgate de uma mulher, de 51 anos, com fratura no braço, que escorregou e caiu entre as pedras. Ela foi levada pelo helicóptero Arcanjo para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba.

Veja locais e datas de algumas ocorrências:

• Ribeirão das Neves, sábado, 1 morto

• Ribeirão das Neves, domingo 2 mortos

• Divinópolis, domingo – 1 morto

• Prata, domingo – 1 morto

• Serra Azul de Minas, segunda – 1 ferido

• Unaí, sábado – 1 morto

• Perdões, sábado – aguardando atualização

• Jardim Eldorado – Delta, domingo – aguardando atualização

• Ibiá, segunda – 1 ferido

• Barbacena, sábado – 1 desaparecido

• Nova Ponte, segunda – 1 desaparecido

• Beirra Rio – Medina, domingo – aguardando atualização

• Pedralva – 1 morto e 1 ferido

Matéria do Hoje em Dia