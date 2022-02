Minas Gerais registrou 22.464 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (11) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Desde o início da pandemia, são mais de 2,9 milhões de diagnósticos da doença.

No mesmo intervalo, foram registradas 143 novas mortes em decorrência da doença. São 58.346 óbitos causados pelo coronavírus.

Atualmente, a pasta acompanha 233.562 pacientes, que são casos confirmados de Covid que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios

O aumento do número da doença está diretamente relacionado à alta transmissibilidade da variante ômicron do vírus.

Até o momento, quase 16 milhões de pessoas completaram o ciclo vacinal no Estado, seja com a segunda dose, ou com a dose única. Outros 5,3 milhões já tomaram a dose de reforço. Segundo dados da SES-MG, foram aplicadas mais de 358 mil vacinas pediátricas no Estado.

