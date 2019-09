Somente entre essa quarta-feira (18), dia em que Belo Horizonte ficou envolta em fumaça, e esta quinta (19), o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE) registrou 8.477 focos de fogo em Minas Gerais, desde pequenas queimadas até incêndios de grandes proporções. Isso significa quase 10 queimadas para cada município do Estado em apenas um dia e meio.

De acordo com o jornal Hoje em Dia, o período de contagem destes focos foi da meia-noite de quarta até as 13h desta quinta. As cidades com maior registro estão no Triângulo Mineiro, sendo Santa Vitória, com 315 focos, e Uberaba, com 290, e também na região do Rio Doce, onde a cidade de Governador Valadares contabilizou 246 focos de incêndios.

Em Formiga os focos de fogo também aumentaram. Nesta quinta-feira um incêndio criminoso foi registrado na Vila Ferreira.