A atualização deste domingo (16) do boletim epidemiológico da covid-19, feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, (SES-MG), aponta para 8.527 casos de Covid-19 registrados nas últimas 24h. Com isso, o estado chegou a 2.357.908 infectados durante toda a pandemia.

Os números são divulgados um dia após o estado bater recorde no número de registros em 24 h. Nesse sábado foram confirmados novos 19.153 casos da doença, o que indica o cenário de alta dos casos devido ao avanço da variante Ômicron.

Ainda segundo o boletim deste domingo, foram registradas 19 mortes, totalizando 56.829 em toda pandemia. Estão em acompanhamento 111.664 pacientes; 2.189.415 se recuperaram.

Vacina impede casos graves

O secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ressalta que o aumento no número de casos de covid-19 é esperado e deve ter pico até o fim de janeiro. Contudo, com números avançados de vacinação, o governo de Minas não trabalha com perspectiva de que as infecções provoquem quadros graves da doença e consequentes mortes.

“A vacina se mostra completamente eficaz em casos graves e óbitos. Estamos longe de qualquer fechamento ou superlotação do sistema de saúde”, afirmou.

Fonte: Rádio Itatiaia