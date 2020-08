A Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG), por meio do boletim epidemiológico divulgado neste domingo (16), informou ter registrou em sua base, nas últimas 24 horas, mais 88 mortes causadas por complicações da Covid-19, totalizando, até o momento, em 4.132 óbitos em Minas.

A pasta também confirmou mais 2.888 casos de coronavírus entre um dia e outro, fazendo com que se chegasse a uma quantidade de 174.402 pessoas já infectadas.

A pasta também informou que, atualmente, há 29.186 pacientes em acompanhamento. Isso representa notificações confirmadas de Covid-19 que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios. A SES/MG contabilizou, até o momento, 141.083 pacientes recuperados.



Belo Horizonte, de acordo com a última atualização no sistema da SES/MG, é a cidade mineira com o maior número de casos e óbitos por Covid-19, com 27.953 notificações e 808 mortes.



O fato de ter os números divulgados nas últimas 24 horas não significa que tudo ocorreu de um dia para o outro, mas, sim o total de casos e óbitos notificados à SES/MG neste período de tempo.



Desde 3 de agosto, as Prefeituras informam as mortes pela doença diretamente no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (Sivep Gripe), plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS). A mudança na metodologia de notificação foi anunciada pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, como uma forma de reduzir a defasagem entre a data de ocorrência da morte e confirmação pela SES/MG.

Fonte: Estado de Minas