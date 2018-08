Minas Gerais ainda não confirmou nenhum caso de sarampo neste ano. Porém, as investigações de notificações suspeitas continuam. Atualmente, 35 casos estão sendo investigados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Amostas de pacientes que apresentaram sintomas parecidos com a da doença já foram colhidas. Já foram descartados 115 registros suspeitos, de um total de 150 registros suspeitos. A melhor proteção para a doença é por meio da vacinação. Doses estão disponíveis, gratuitamente, em todas as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram a importância da vacinação, principalmente, nas crianças. As notificações da doença são maiores entre bebês de um ano e de seis meses a 11 meses. Eles representam 16,67% e 15,33%, respectivamente. A terceira faixa-etária mais atingida é de 10 a 19 anos, que responde a 13,33%.

O Sarampo voltou a ser preocupação no ano passado com aparecimento de casos na Região das Américas. Em fevereiro, a doença, declarada erradicada no Brasil em 2016, voltou a ameaçar. Dados do Ministério da Saúde mostram que 1.206 casos foram confirmados no país. Destes, 910 aconteceram em Amazonas, e 296 em Roraima. Na Região Sudeste 15 casos foram confirmados, sendo 14 no Rio de Janeiro, e um em São Paulo.

Já foram confirmados seis mortes pelo sarampo. Destes, quatro foram em Roraima, sendo três estrangeiros e um brasileiro, e dois no Amazonas. Segundo o Ministério da Saúde, os surtos estão sendo provocados pelo genótipo do vírus (D8), que circula, também, na Venezuela desde 2017. Por isso, considera que o vírus foi importado com a chegada de venezuelanos no país.